Real Madrid: Sieben Abgänge für den neuen Traumsturm?

Die Offensive von Real Madrid ist nicht mehr das, was sie einmal war. Und so verwundert es wenig, dass der vor drei Jahren zu Juventus Turin abgewanderte Cristiano Ronaldo im hohen Alter von 36 Jahren als möglicher Erlöser gehandelt wird. Allzu konkret ist das Interesse von Real derzeit aber wohl nicht. Die Königlichen haben jüngere Stars im Auge.

Laut der ‚Mundo Deportivo‘ wollen die Madrilenen am liebsten schon in diesem Sommer Kylian Mbappé (22) von Paris St. Germain und Erling Haaland (20) von Borussia Dortmund an Bord holen und damit auf einen Schlag wieder eine galaktische Offensivabteilung auf die Beine stellen. Weil die beiden Angreifer aber heiß begehrt und entsprechend teuer sind, müsste eine Reihe aktueller Real-Spieler ihre Koffer packen. Sieben prominente Namen stehen auf der Liste potenzieller Abgänge.

Große Namen auf dem Markt

Gehalt würde Real einsparen, wenn Kapitän Sergio Ramos (34) das Bernabéu verlässt. Mit dem Innenverteidiger konnte sich Real immer noch nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Gareth Bale (31) – ebenfalls ein Topverdiener – ist weder sportlich gefragt noch sonderlich beliebt in Madrid und soll darum definitiv gehen. Eine stattliche Ablöse ist für den Waliser aber kaum noch zu erwarten.

Die Kriegskasse füllen könnten dagegen Raphaël Varane (27), Marcelo (32), Isco (28) sowie Vinícius Júnior (20). Und auch der 120 Millionen Euro teure Transferflop Eden Hazard (30) ist keineswegs unverkäuflich. Real scheint bereit, für das neue Traumduo große Opfer zu bringen.