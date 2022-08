Leipzig-Manager: „Werner natürlich spannend“

Christopher Vivell hat sich zu den Gerüchten um eine Rückkehr des deutschen Nationalspielers Timo Werner (26) zu RB Leipzig geäußert. Gegenüber ‚Sky‘ sagt der Technische Direktor des Pokalsiegers: „Timo Werner ist für uns ein besonderer Spieler. Wir finden ihn natürlich spannend.“

Allerdings sei man „nicht nah an einem Deal“ mit dem FC Chelsea, „Austausch“ finde jedoch statt. Werner ist dem Vernehmen nach bereit, für eine Rückkehr nach Leipzig eine signifikante Gehaltskürzung in Kauf zu nehmen. Bislang stellt sich Chelsea-Trainer Thomas Tuchel aber gegen einen Abgang seines Angreifers, der noch bis 2025 in London unter Vertrag steht.