City plant mit Steffen

Zack Steffen wird in der kommenden Saison offenbar Teil des Kaders von Manchester City sein. Nach Informationen von ‚ESPN‘ werden die Skyblues mit dem ehemaligen Leih-Keeper von Fortuna Düsseldorf in die Saison gehen. Eine weitere Leihe oder gar ein permanenter Wechsel seien nicht angedacht.

Steffen zeigte in der Hinrunde der vergangenen Saison starke Leistungen im Kasten der Fortuna, ehe er sich zunächst an der Patellasehne, dann am Innenband verletzte und nicht mehr zum Einsatz kommen konnte. In Manchester dürfte der 25-Jährige nun erster Vertreter von Stammkeeper Ederson sein.