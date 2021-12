Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Direkt mit der Öffnung der Transfer-Verkaufsbuden kann der FC Bayern einen aussortierten Profi von der Gehaltsliste streichen. Michaël Cuisance zieht es nach Italien zum FC Venedig. Nach FT-Informationen war auch ZSKA Moskau im Rennen um den Franzosen, erhielt aber eine Absage. Finanziell lohnt sich der Transfer für den Rekordmeister aber offenbar weit weniger als gedacht. Statt der zuvor kolportierten zehn Millionen Euro werden wohl nur vier Millionen Euro Sockelablöse fällig.

Borussia Dortmund

Ein Abschied von Erling Haaland im Winter ist in Dortmund kein Thema. Dennoch bestimmte der Norweger auch in der vergangenen Woche die Schlagzeilen rund um den BVB. Demnach hat sich der Pokalsieger mit dem Norweger auf eine Deadline bis Ende Februar geeinigt. Bis dahin soll geklärt sein, wie es ab Sommer weitergeht. Ein Abschied nach der Saison gilt nach wie vor als wahrscheinlich. Direkt mit Beginn des kommenden Jahres soll es neue Gespräche mit Berater Mino Raiola geben.

SC Freiburg

Am vergangenen Mittwoch feierte Christian Streich sein zehnjähriges Dienstjubiläum. Nach der Saison läuft der Vertrag des Cheftrainers in Freiburg aus. Einen genauen Plan, wie es weitergeht, hat er nicht. Entscheidend sei sein Energielevel und die „Gesundheit. Und natürlich geht es darum, was der Verein sagt. Es kann sein, die sagen nächstes Jahr: Vielleicht reicht’s.“

Bayer Leverkusen

Patrik Schick war im ersten Halbjahr an 19 Treffern direkt beteiligt. Die starken Leistungen wecken mehr und mehr das Interesse von Klubs aus Deutschland und auch dem Ausland. Neben Borussia Dortmund, das den Tschechen als möglichen Haaland-Nachfolger auserkoren haben soll, wird mittlerweile auch Manchester City, Tottenham Hotspur, dem FC Arsenal, West Ham United und dem FC Everton Interesse am 25-jährigen Linksfuß nachgesagt.

TSG Hoffenheim

Florian Grillitsch könnte die TSG im kommenden Jahr verlassen. Der AS Rom wird seit geraumer Zeit Interesse nachgesagt. Laut italienischen Medien haben die Giallorossi nun rund um Weihnachten offenbar konkrete Schritte eingeleitet und ein Vertragsangebot unterbreitet. Die Roma würde den 26-jährigen Österreicher am liebsten schon im Winter ein halbes Jahr vor Vertragsende in die Ewige Stadt lotsen, heißt es.

Eintracht Frankfurt

„Ja, ich bestätige, dass Anthony in die Bundesliga wechseln wird“, erklärte Anthony Cacis Berater Yacine Ayad bereits vergangene Woche. Um den Linksverteidiger von Racing Straßburg bahnt sich offenbar ein Rhein-Main-Derby zwischen Eintracht Frankfurt und dem FSV Mainz 05 an. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft im Sommer aus, die Ablöse wäre demnach überschaubar.

Union Berlin

Die Eisernen suchen nach einem Leih-Arbeitgeber für Rick van Drongelen. Der Niederländer, der erst im Sommer vom Hamburger SV gekommen war, bekam die Wechselfreigabe erteilt. „Rick ist auf uns zugekommen. Wir haben mit ihm vereinbart, dass wir jetzt schauen, wo er Spielpraxis für die Rückrunde generieren kann. Das werden wir mit Rick aktiv angehen“, bestätigte Sportdirektor Oliver Ruhnert.

1. FC Köln

Der FC könnte einen Abnehmer für Jorge Meré gefunden haben. Demnach wird dem FC Valencia Interesse am Innenverteidiger nachgesagt. Neben dem 24-Jährigen sollen sich die Blanquinegros auch mit Jesús Vallejo (24) von Real Madrid und Routinier Diego Godín (35), der Cagliari Calcio verlassen wird, beschäftigen. Bei Meré ist eine halbjährige Ausleihe im Gespräch.

Mainz 05

Die Rheinhessen wollen den Kader im Winter zusammenhalten. Daher wurde offenbar für Niklas Tauer ein Wechselverbot verhängt. Angeblich wurde Zweitligist SV Sandhausen wegen des 20-Jährigen in Mainz vorstellig, holte sich aber eine Absage ab. In Mainz steht Tauer noch bis 2023 unter Vertrag.

RB Leipzig

Marcel Halstenberg könnte doch noch über die laufende Spielzeit hinaus bei den Sachsen bleiben. Der Verteidiger ließ verlauten, dass die Verlängerung seines auslaufenden Vertrages möglich sei. „Wenn ich wieder auf dem Platz bin, werden richtige Gespräche folgen“, erklärte Halstenberg im ‚kicker‘.

Hertha BSC

Nach übereinstimmenden Berichten aus Italien steht Krzysztof Piatek beim FC Turin hoch im Kurs. Der Pole könnte als Nachfolger von Andrea Belotti zum Serie A-Klub wechseln. Auch Galatasaray scheint den Angreifer auf dem Zettel zu haben.

VfL Bochum

Der Vertrag von Saulo Decarli läuft zum Saisonende aus – allerdings könnte ein Abschied schon im Januar bevorstehen. Der Schweizer ‚Blick‘ berichtet vom Interesse des FC Luzern. Die Eidgenossen suchen nach einem Ersatz für Holger Badstuber, der seinen Vertrag beim Schweizer Erstligisten vor zwei Wochen auflöste.

VfL Wolfsburg

Bei den Wölfen tut sich im anstehenden Transferfenster offenbar etwas im Angriff. Mehreren Berichten zufolge wird Ricardo Pepi vom FC Dallas zum VfL Wolfsburg kommen. Die Niedersachsen würden bei einem erfolgreichen Transfer zahlreiche namhafte Konkurrenten aus ganz Europa ausstechen.

Borussia Mönchengladbach

In Mönchengladbach schaut man auf eine Woche voller Entscheidungen zurück. Matthias Ginter und Dennis Zakaria werden die Fohlen definitiv zum Saisonende verlassen und ihre auslaufenden Verträge nicht verlängern. Bei entsprechenden Angeboten sind auch Winterabgänge möglich. Jordan Beyer hat seine Zukunft hingegen der Borussia verschrieben. Der Abwehrspieler verlängerte seinen Vertrag bis 2026.

FC Augsburg

Auch beim FC Augsburg könnte sich im Januar noch etwas tun. Markus Weinzierl verriet im ‚kicker‘, dass man vielleicht noch auf dem Transfermarkt aktiv wird, „wenn es einen Spieler gibt, der uns besser macht.

VfB Stuttgart

In Stuttgart gab es zum Wochenbeginn eine positive Nachricht zu vermelden. Lukas Laupheimer verlängerte seinen Vertrag beim VfB. Der U19-Kapitän bleibt den Schwaben damit weiterhin erhalten.

Arminia Bielefeld

Die Spieler der Arminia starteten in die Vorbereitung auf die Rückrunde und Trainer Frank Kramer durfte zwei Neuzugänge begrüßen. Neben Routinier Gonzalo Castro nahm auch Toptalent Burak Ince das erste Mal am Training der Ostwestfalen teil.

SpVgg Greuther Fürth

Bei den Kleeblättern gab es Veränderungen auf einigen Trainerpositionen zu vermelden. Unter anderem erhielt Ex-Nationalspieler Roberto Hilbert den Posten als Trainer der U19. Bislang agierte Hilbert als Co-Trainer der Regionalliga-Mannschaft.