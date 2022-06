Mainz findet Interessenten für Pierre-Gabriel

Mainz 05 hat einen Abnehmer für Ronaël Pierre-Gabriel in Sicht. Wie FT erfuhr, bekundet Racing Straßburg Interesse am Rechtsverteidiger, dessen Leihe zu Stade Brest nach zwei Jahren endet. Favorit der Elsässer ist allerdings der umworbene Colin Dagba (23) von Paris St. Germain.

Pierre-Gabriel war 2019 für 5,5 Millionen Euro von der AS Monaco nach Mainz gewechselt, absolvierte dort aber nur eine Saison mit lediglich acht Einsätzen. Anschließend ging es für den heute 24-Jährigen zurück in die französische Heimat. Dort könnte er nun auch dauerhaft bleiben. Sein Vertrag in Mainz ist noch bis 2024 datiert.