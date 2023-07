Leipzig: Nächster Interessent für Silva

André Silva öffnet sich womöglich eine Tür für ein Comeback in der Serie A. Laut Gianluca Di Marzio bekundet Lazio Rom Interesse an dem 27-jährigen Mittelstürmer. Trainer Maurizio Sarri habe grünes Licht für eine potenzielle Verpflichtung gegeben, der einzige Name auf Lazios Liste sei Silva aber nicht.

RB Leipzig fordert laut Di Marzio 15 bis 18 Millionen Euro für den vertraglich bis 2026 gebundenen Portugiesen. Gehandelt wurde Silva in den vergangenen Monaten auch bei Benfica Lissabon und Ex-Klub Eintracht Frankfurt. Die Hessen kassierten vor zwei Jahren 23 Millionen Euro Ablöse von RB.

