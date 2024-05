Raúl in die Bundesliga?

Raúl würde gerne einen deutschen Verein trainieren. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass der 46-Jährige den Verantwortlichen von Real Madrid seine Absichten bereits mitgeteilt habe. Der Spanier kokettiere mit einem Engagement in Deutschland, um einen Interessenskonflikt in Spanien zu vermeiden. Als Vereinsikone der Königlichen will Raúl keinen anderen spanischen Verein trainieren, berichtet das Blatt.

Raúl ist aktuell für die zweite Auswahl der Madrilenen zuständig. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. In Deutschland war er in der Vergangenheit schon mehrfach ein Thema: 2022 stand Raúl im Mittelpunkt der Gespräche beim FC Schalke 04, der den früheren Stürmer nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga gerne auf der Trainerbank gesehen hätte. Auch Neu-Sportvorstand Ben Manga zeigte 2021 Interesse, damals in Diensten von Eintracht Frankfurt.