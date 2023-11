Verlängerung: Asano lässt Bochum zappeln

Takuma Asano (28) ziert sich derzeit noch Zeit mit seiner Unterschrift unter einem neuen Vertrag beim VfL Bochum. „Taku zählt zu den Spielern, mit denen wir gerne den Vertrag verlängern würden“, sagt VfL-Sportdirektor Marc Lettau gegenüber der ‚WAZ‘ und verrät über den aktuellen Stand: „Es hat bereits Gespräche gegeben, auch mit seinem Berater. Wir stehen in Kontakt. Von Vereinsseite könnte es schnell gehen. Wir verstehen aber, dass sich die Spielerseite noch Zeit nehmen will.“

Dem Asano-Lager gehe es um die „weitere sportliche Entwicklung“, merkt der Ex-Profi an, „insbesondere, ob der VfL in der kommenden Saison weiterhin in der Bundesliga spielen wird“. In dieser Hinsicht können die Bochumer ihrem japanischen Angreifer in der jetzigen Phase der Saison natürlich keine Garantien ausstellen. Die Entscheidung könnte also noch auf sich warten lassen. Asanos aktueller Vertrag läuft zum Saisonende aus.