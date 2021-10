BVB: Die Hoffnung im Haaland-Poker

Sebastian Kehl setzt im Poker um Erling Haaland auf den Faktor Emotion. „Erling will geliebt werden. Und die Leute in Dortmund lieben ihn“, sagte Borussia Dortmunds Lizenzspielerleiter am heutigen Sonntag bei ‚Sky90‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klar ist: Aufgrund einer Vereinbarung – ob nun in Form einer vertraglich verankerten Klausel oder auf mündlicher Basis – kann Haaland den BVB im kommenden Sommer verlassen. Insofern entscheidet der 21-Jährige quasi selbst, wohin der Weg führt.

Stimmung als Faustpfand

Laut Kehl ist die Stimmung im Stadion und rund um den Verein für viele Spieler „der Antrieb zu kommen. Diese Stimmung, diese Atmosphäre, diese Emotionen. Erling freut sich darauf. Er hat auch immer wieder gefragt, wann haben wir wieder ein ausverkauftes Haus?“

Die besten Karten im Werben um den 21-Jährigen sollen derzeit Real Madrid und Paris St. Germain in der Hand halten. Man darf aber davon ausgehen, dass auch die englischen Schwergewichte ihre Muskeln noch spielen lassen werden. Bislang steht eine mögliche Ablöse zwischen 75 und 90 Millionen Euro im Raum. Sollte keine Klausel existieren, könnte die Summe am Ende aber auch höher liegen.