Kenny wechselt zu Celtic

Jonjoe Kenny setzt seine Karriere in der schottischen Premiership fort. Wie der FC Everton mitteilt, wird der Ex-Schalker die restliche Saison auf Leihbasis bei Celtic Glasgow verbringen. Die Bhoys schließen damit die Lücke auf der Rechtsverteidiger-Position, die Jeremie Frimpongs Transfer zu Bayer Leverkusen verursachte.

Bei den Toffes kam der 23-jährige Engländer kaum zum Zug. In der Premier League durfte der Rechtsfuß lediglich in vier Kurzeinsätzen ran. Kennys Vertrag bei Everton läuft noch bis Sommer 2022.

Jonjoe Kenny has joined Celtic on loan for the rest of the 2020/21 campaign.#EFC 🔵