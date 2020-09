Hrustic: „Entscheide mich zwischen Frankfurt und Köln“

Am gestrigen Montag sah noch alles danach aus, dass Ajdin Hrustic demnächst das Trikot von Eintracht Frankfurt trägt. Die ‚Bild‘ meldete eine bevorstehende Einigung, der 1. FC Köln schien im Fall des 24-jährigen Rechtsaußen vom FC Groningen ausgestochen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch wie nun Hrustic selbst bestätigt, ist der FC sehr wohl noch mit von der Partie. „Wir sprechen hier über zwei großartige Klubs mit großartigen Stadien und riesiger Fan-Basis“, schwärmt der Australier gegenüber ‚The World Game‘, „eine solche Wahl treffen zu müssen, ist ein großartiges Problem.“

Bei der Eintracht fehlt ein rechter Flügelspieler im Kader. In Köln sucht man für beide Seiten händeringend nach Verstärkung. Die Verpflichtung von Streli Mamba (26, SC Paderborn) scheiterte am Medizincheck, Dimitrios Limnios (22, PAOK Saloniki) wurde positiv auf Corona getestet und muss vorerst in Griechenland bleiben. Immerhin scheint der FC bei Robin Hack (22, 1. FC Nürnberg) mittlerweile voranzukommen.