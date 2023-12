Fraulo denkt nicht an Gladbach-Zukunft

Für Oscar Fraulo steht eine Zukunft bei Borussia Mönchengladbach in den Sternen. Der aktuell zum FC Utrecht verliehene Mittelfeldspieler sagt gegenüber der ‚Bild‘: „Das Einzige, worauf ich mich konzentriere, ist mein Training und die Möglichkeit, Spiele zu bestreiten und für Utrecht mein Bestes zu geben. Ich weiß, es klingt langweilig, aber ehrlich gesagt, ist es die Art und Weise, wie ich damit umgehe.“ Für Utrecht kommt der 20-Jährige auf 16 Pflichtspiele und vier Torbeteiligungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fraulo ist mit seiner Entscheidung für Utrecht vollends zufrieden: „Bis jetzt war es gut. Es ist entscheidend, Woche für Woche in Pflichtspielen Spielzeit zu bekommen. Ich denke, ich habe mich in meinem Defensivspiel und in meinen Entscheidungen über die 90 Minuten weiterentwickelt.“ Bei den Fohlen kam der Däne, der im Sommer 2022 für drei Millionen Euro verpflichtet wurde, im vergangenen Jahr nur auf sechs Bundesligaminuten. „Mir war klar, dass es in vielerlei Hinsicht schwierig werden würde“, sagt Fraulo, „aber ich wollte diese Erfahrung auf jeden Fall machen.“