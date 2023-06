Werder: Buchanan-Leihe wahrscheinlich

Der SV Werder Bremen könnte Youngster Lee Buchanan andernorts zu mehr Spielzeit verhelfen. „Es ist jetzt wichtig für ihn, dass er Spielpraxis bekommt“, verrät Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz gegenüber der ‚DeichStube‘. Zudem gebe es bereits Interessenten für ein Leihgeschäft des Linksverteidigers.

Nach Angaben der ‚DeichStube‘ beschäftigen sich Klubs von der Insel mit einer vorübergehenden Rückholaktion von Buchanan. Der 22-Jährige war erst vergangenen Sommer von Derby Country zu den Grün-Weißen gewechselt. In der abgelaufenen Saison brachte es der Linksfuß in 23 Einsätzen auf 608 Spielminuten. Fritz glaubt an eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Abwehrspieler: „Lee hat sich gut entwickelt. Wir trauen ihm zu, dass er sich perspektivisch bei uns durchsetzen kann.“

