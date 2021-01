BVB: Akanji kündigt Gespräche an

Die Zukunft von Manuel Akanji wird sich in absehbarer Zeit klären. „Wir werden sicherlich bald Rücksprache halten und schauen, wie es weitergeht“, kündigt der Innenverteidiger von Borussia Dortmund im Gespräch mit ‚Sport1‘ an. Ob es zu einer Verlängerung des 2022 auslaufenden Vertrags kommt, werde man „zu gegebenem Zeitpunkt sehen“.

Darüber hinaus hält sich Akanji zu seinem weiteren Werdegang weitgehend bedeckt. „Im Fußball kann sich jeden Tag etwas ändern“, so der 25-jährige Schweizer, „einen Karriereplan habe ich deshalb nicht. Ich lebe mehr im Hier und Jetzt und bin aktuell in Dortmund sehr zufrieden. Ich will in dieser Saison weiterhin viel spielen und dem Team helfen.“ Nicht ausgeschlossen, dass sich im Sommer einmal mehr Interesse in England regt.