Hitzlsperger für Ausverkauf „nicht zu haben“

Thomas Hitzlsperger hat bekräftigt, dass der VfB Stuttgart in der Sommerpause keine große Anzahl an Spielern verkaufen will. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ gibt der Vorstandsboss zu Protokoll, Sportdirektor Sven Mislintat und er seien für einen Ausverkauf nicht zu haben. Bei „unmoralischen Angeboten“ müsse man aber „überlegen“, führt Hitzlsperger fort.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor allem Silas Wamangituka (21) hat sich in den Fokus anderer Klubs gespielt. „Er ist schnell, torgefährlich, kann sich wehren“, so Hitzlsperger zu den „Waffen“ des 22-Jährigen. Eine Schmerzgrenze will er für den Topscorer der Schwaben aber nicht ausrufen. In der laufenden Spielzeit kommt Silas bereits auf elf Tore in der Liga und zwei weitere Treffer im Pokal.