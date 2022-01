Booth verlässt Bayern im Sommer

Der FC Utrecht hat sich die Dienste von Taylor Booth gesichert. Wie der niederländische Erstligist bekanntgibt, kommt der 20-Jährige zur neuen Saison vom FC Bayern und erhält einen Vertrag bis 2025. Eine Ablöse wird nicht fällig, Booths Kontrakt in München läuft in fünf Monaten aus. „Mit ihm holen wir einen dynamischen Mittelfeldspieler mit viel fußballerischem Können. Er ist ein Box-to-Box-Spieler, der mit viel Energie spielt und daher in unser System passt“, so Utrechts Technischer Direktor Jordy Zuidam.

US-Amerikaner Booth, der im Dezember erstmals in den Kader der A-Nationalmannschaft berufen wurde, gab im August im DFB-Pokal sein Profidebüt für Bayern. Weitere Einsätze für die erste Mannschaft folgten nicht. Regelmäßiger spielt Booth für die zweite Mannschaft in der Regionalliga.