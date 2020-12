CL: Koeman schont drei Stars

Lionel Messi (33) kann auch in dieser Woche nicht an seiner Quote in der Champions League basteln. Für die Partie gegen Ferencvaros Budapest steht der Argentinier nicht im Kader des FC Barcelona. Auch Marc-André ter Stegen (28) und Philippe Coutinho (28) bekommen eine Pause.

Messi trat schon die jüngste Reise zu Dynamo Kiew nicht an. Ohne den Weltfußballer siegte Barça 4:0 in der Ukraine. Beim Ligaspiel am Wochenende durfte Messi dann wieder 90 Minuten mitwirken. La Pulga setzte gegen CA Osasuna den Schlusspunkt zum 4:0.