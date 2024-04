Nübel: „VfB eine Option von vielen“

Alexander Nübel (27) kann sich einen Verbleib beim VfB Stuttgart sehr gut vorstellen. Im Anschluss an den gestrigen 1:0-Sieg bei Borussia Dortmund sagte der Torhüter gegenüber ‚Sky‘: „Es ist eine super Option, man sieht, dass ich mich wohlfühle.“ Der bis Sommer vom FC Bayern ausgeliehene Keeper fügte an: „Es ist eine Option von vielen. Es wird sich zeigen, für was ich mich am Ende entscheide. Der VfB ist der erste Ansprechpartner, da ich immer noch dahin ausgeliehen bin.“

13 bis 15 Millionen Euro Ablöse fordern die Münchner. Neben dem VfB wurde zuletzt auch Sporting Lissabon und der AS Rom Interesse nachgesagt. Auch eine erneute Leihe nach Stuttgart samt Vertragsverlängerung in München wird thematisiert. Dann könnte Nübel 2025 auf Manuel Neuer folgen, sollte der 38-Jährige seinen Vertrag nicht noch einmal verlängern.