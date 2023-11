Athletic: Williams-Berater macht Druck

Die Vertragsverhandlungen zwischen Athletic Bilbao und dem nur noch bis Saisonende gebundenen Nico Williams (21) sind ins Stocken geraten. In einem Interview mit der spanischen Tageszeitung ‚El Correo‘ sagt Williams‘ Berater Félix Tainta, dass „der Verein dem Spieler zuhören und versuchen muss, eine Einigung zu erzielen, die für beide Seiten gut ist. Immer unter der Voraussetzung, dass sein Vertrag in ein paar Monaten ausläuft, damit wir das nicht vergessen“. Dem Vernehmen nach fordert der Spieler einen kurzfristigen Vertrag und zudem eine bezahlbare Ausstiegsklausel.

Williams gehört zu den spannendsten spanischen Talenten. In dieser Saison steuerte der zehnmalige Nationalspieler bislang fünf Vorlagen und ein Tor in zehn Ligaspielen bei. Athletic steht unter großem Druck, will man das Juwel im kommenden Sommer nicht ablösefrei an einen größeren Klub verlieren.