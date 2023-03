Real: Der Plan mit Camavinga

- Quelle: The Athletic

Real Madrid würde den Vertrag mit Eduardo Camavinga gerne vorzeitig verlängern. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, möchten die Königlichen den 20-jährigen Mittelfeldspieler für zwei oder drei weitere Jahre an den Verein binden, das aktuelle Arbeitspapier läuft bis 2027. Demnach befinden sich die Gespräche noch in einem sehr frühen Stadium. Ziel der Madrilenen sei es, das Gehalt des Franzosen anzuheben und den Vertrag mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro zu versehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst 2021 war Camavinga aus Frankreich von Stade Rennes für 31 Millionen Euro in die spanische Hauptstadt gekommen und hatte dort einen Sechsjahresvertrag unterschrieben. Seitdem kommt der Linksfuß auf 82 Einsätze für Real. Schon jetzt ist klar: Dem 1,82 Meter großen französischen Nationalspieler gehört bei den Königlichen die Zukunft.

Lese-Tipp

Alonso: Bewerbungsschreiben für Real?