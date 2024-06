Augsburg-Interesse an Puchacz

Bei Tymoteusz Puchacz könnte es im Sommer zu einem Wechsel innerhalb der Bundesliga kommen. Der FC Augsburg zeigt laut ‚meczyki.pl‘ großes Interesse am Linksverteidiger von Union Berlin. In Köpenick steht der 25-Jährige noch bis 2025 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der abgelaufenen Spielzeit war der polnische Nationalspieler, der auch im Aufgebot für die bevorstehende Europameisterschaft steht, an den 1. FC Kaiserslautern verliehen und zog mit dem Zweitligisten ins Pokal-Finale gegen Bayer Leverkusen (0:1) ein. Wettbewerbsübergreifend standen am Ende der Spielzeit 36 Einsätze mit einem Treffer und 13 Torvorlagen auf dem Konto von Puchacz.