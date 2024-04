Moukokos Plan: Kapitel BVB bald geschlossen?

Nur zweimal stand Youssoufa Moukoko in der laufenden Saison in der Startelf von Borussia Dortmund. Viel zu wenig, um die eigene sportliche Entwicklung voranzutreiben. Entsprechend soll im Sommer eine Luftveränderung her.

Wie ‚Sky‘ berichtet, denkt Moukoko an einen Wechsel und präferiert dabei sogar die Variante, den BVB komplett hinter sich zu lassen. Heißt: Ein fixer Transfer zu einem neuen Klub, der bestenfalls im europäischen Wettbewerb vertreten ist.

Dortmund wiederum bevorzuge eine Leihe von Moukoko, will man den Zugriff auf das 19-jährige Eigengewächs doch nicht verlieren. Schließlich weiß man um Moukokos Potenzial – doch so richtig fördern konnte es Trainer Edin Terzic bislang nicht. Derweil warb HSV-Trainer Steffen Baumgart jüngst öffentlich um Moukoko. Ein Wechsel nach Hamburg kommt laut ‚Sky‘ für den U21-Nationalspieler aber nicht infrage.