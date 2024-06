Neuer Sechser für Lautern

Der 1. FC Kaiserslautern verpflichtet Sechser Luca Sirch. Wie der Zweitligist offiziell verkündet, wechselt der 24-Jährige von Lokomotive Leipzig in die Pfalz. Zur Vertragslaufzeit machen die Pfälzer keine Angaben. „Luca Sirch hat sich in seinen vier Jahren in Leipzig mit guten Leistungen ins Blickfeld gespielt“, so FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen, „wir haben seine Entwicklung aufmerksam verfolgt und sind der Überzeugung, dass er den Sprung von der Regionalliga in unseren Zweitligakader schaffen kann. […] Es freut uns, dass er sich trotz mehrerer guter Angebote dafür entschieden hat, seinen Weg beim FCK weiterzugehen.“

Sirch freut sich auf seine neue Aufgabe bei den Roten Teufeln: „Als ich das Angebot vom FCK bekommen habe, war mir sofort klar, dass nur dieser Verein für mich in Frage kommt. Die guten Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich in meinem Entschluss gestärkt. Ich freue mich schon riesig auf das Stadion und die tollen Fans! Ich brenne auf die Aufgabe bei diesem großen Traditionsverein und möchte mein Potential hier voll ausschöpfen sowie die nächsten Schritte in meiner Entwicklung gehen.“