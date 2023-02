Real: Drei Interessenten für Ceballos

Dani Ceballos könnte im Sommer einen Tapetenwechsel vollziehen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, liegen dem Mittelfeldspieler von Real Madrid drei Anfragen anderer Vereine vor. So soll Stadtrivale Atlético Madrid ein Angebot über mehrere Jahre gemacht haben. Zudem sollen der AC Mailand und Aston Villa vorstellig geworden sein – den Engländern habe Ceballos aber abgesagt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der einst an den FC Arsenal verliehene Spanier wolle in La Liga bleiben. Die Präferenz des 26-Jährigen sei daher eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags bei Real. Ein entsprechendes Angebot von den Königlichen liege bislang nicht vor. Nach einer Jokerrolle zu Saisonbeginn stand Ceballos zuletzt regelmäßig in Carlo Ancelottis Startelf.

Lese-Tipp

BVB & Real sicher: Dahin wechselt Bellingham