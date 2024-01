Bayern: Neue Rechtsverteidiger-Spur nach Frankreich

Was der FC Bayern groß angekündigt hat, wird nun versucht umzusetzen. Der Kader des deutschen Meisters muss in der Breite aufgebessert werden. Vor allem für den Defensivbereich herrscht Bedarf. Während mit Blick auf die Zentrale der Fokus auf Eric Dier (29) und Radu Dragusin (21) gelegt wird, hat der Rekordmeister für die Außenbahn einen Ligue 1-Legionär ins Auge gefasst.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen neuen Kandidaten, den der FCB ins Visier genommen hat, ist Jonathan Clauss von Olympique Marseille. ‚Téléfoot‘ berichtet, dass die Münchner den Abwehrspieler gerne auf der rechten Seite zusammen mit Flügelflitzer Kingsley Coman (27) aufstellen würden. Jüngst überzeugte das Duo gemeinsam in der französischen Nationalmannschaft.

Lese-Tipp

Bayern-Absage: Dragusin fliegt nach London – Fokus auf Dier

Vertraglich ist Clauss nur noch bis 2025 an OM gebunden. Von 2018 bis 2020 kam der 31-Jährige für Arminia Bielefeld zum Einsatz. In Marseille mauserte sich der gebürtige Straßburger zum Stamm- und Nationalspieler. In 25 Partien war er in der aktuellen Saison wettbewerbsübergreifend bereits an neun Treffern (zwei Tore, fünf Assists) direkt beteiligt.