Sidibé hat endlich einen Klub

Rechtsverteidiger Djibril Sidibé ist unter der Haube. Der französische Weltmeister von 2018 heuert beim griechischen Klub AEK Athen an. Dort unterzeichnet der 30-Jährige einen bis 2024 datierten Vertrag.

In den vergangenen zwei Jahren schnürte Sidibé noch für die AS Monaco die Schuhe, dort wurde sein auslaufender Vertrag allerdings nicht verlängert. Unter anderem zeigte zuletzt Nottingham Forest Interesse, der kaufwütige Premier League-Klub entschied sich aber letztlich für Serge Aurier (29).

🤝 Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Τζιμπρίλ Σιντιμπέ στα κιτρινόμαυρα!

🟨 2018 World Cup Winner Djibril Sidibe joins AEK FC!◼️

🤜 Djibril, welcome to our black and yellow world!

AEK FC X SIDIBE 💛🖤

✍️Ακολουθεί η ανακοίνωση…#aekfc #aekfcseason2022_23 #summertransfers #Sidibe_29 pic.twitter.com/hUpsLHcgNO