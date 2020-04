Corona: „Die Bundesliga wird gewinnen“

Max Eberl ist der Überzeugung, dass die Bundesliga mittelfristig gestärkt aus der aktuellen Coronakrise hervorgehen wird. „Die Bundesliga wird gewinnen. Von der Standhaftigkeit sind wir besser aufgestellt als andere vergleichbare Vereine anderswo“, erklärt der Sportchef von Borussia Mönchengladbach im ‚kicker‘. Dem Fachblatt zufolge herrsche in der Branche darüber „weitgehend Einigkeit“.

Auch Ralf Rangnick, derzeit als Head of International Relations and Scouting bei Red Bull tätig, stimmt zu. Es bestehe die Hoffnung, dass der im internationalen Vergleich bisher positive Umgang der deutschen Politik und des Gesundheitssystems mit der Coronakrise neue Spieler vom Standort Deutschland überzeugen kann. „In unsicheren Zeiten ist ein Stück Sicherheit sehr wertvoll“, so der 61-Jährige.