Werder: Pavlenka-Verlängerung bei Aufstieg?

Jiri Pavlenka kann sich vorstellen, seinen auslaufenden Vertrag bei Werder Bremen im Falle der Rückkehr in die Bundesliga zu verlängern. Die ‚DeichStube‘ zitiert aus einer Medienrunde mit dem Torhüter: „Wenn alles gut läuft und wir aufsteigen, kann ich mir vorstellen, dass ich in Bremen bleibe.“ Drei Spieltage vor Schluss führt Werder die Tabelle der zweiten Liga an.

Pavlenka steht seit 2017 in Bremen zwischen den Pfosten und „mag Stadt und Verein“. Dennoch kommt ein weiteres Jahr im Unterhaus für den 30-jährigen Tschechen nicht infrage: „Natürlich ist die Bundesliga wichtig für mich. Wenn ich wieder in der Nationalmannschaft spielen und eine Chance haben will, die Nummer eins zu sein, muss ich in einer Top-Liga spielen.“