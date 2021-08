Varane unterschreibt United-Vertrag

Der Transfer von Raphaël Varane zu Manchester United ist perfekt. Wie die Red Devils offiziell verkünden, hat der französische Innenverteidiger den obligatorischen Medizincheck bestanden und unterzeichnet einen Vierjahresvertrag bis 2025.

Varane freut sich auf seinen neuen Klub: „Es gibt noch viel mehr, was ich in meiner Karriere erreichen möchte, und ich weiß, dass ich mich einer Mannschaft voller großartiger Spieler anschließe, die alle die gleiche Entschlossenheit haben, Spiele und Trophäen zu gewinnen“, erklärt der Franzose.

Dem Vernehmen nach fließen rund 50 Millionen Euro Ablösesumme an Real Madrid. Nach der Verpflichtung von Jadon Sancho (21, Borussia Dortmund) gelingt den Red Devils der nächste Top-Transfer in der laufenden Wechselperiode. Real verliert unterdessen nach Sergio Ramos (35) den zweiten Stammspieler in der Abwehrzentrale. Für die Königlichen spielte der heute 28-Jährige insgesamt zehn Jahre und gewann unter anderen viermal die Champions League und drei spanische Meisterschaften.