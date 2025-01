Al Ahli vor 60-Millionen-Einkauf?

Al Ahli könnte kurz vor Transferschluss noch einen kostspieligen Deal eintüten. Wie ‚Cadena SER‘, ‚Relevo‘ und Fabrizio Romano berichten, will der Tabellenfünfte aus Saudi-Arabien sich mit Álex Baena (23) vom FC Villarreal verstärken. Der von Matthias Jaissle trainierte Verein sei bereit, die 60 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel des Linksaußen zu bedienen.

Baena, spanischer Olympiasieger und Europameister, kommt in dieser Saison auf zehn Scorerpunkte (fünf Tore, fünf Assists) in 20 Pflichtspielen. Die Entscheidung des Spielers steht aktuell noch aus. Das Transferfenster in Saudi-Arabien schließt bereits am morgigen Freitag.