Dortmunder Sieglosserie hält an – Terzic kämpferisch

Borussia Dortmund schlittert weiter durch die Krise. Am 15. Spieltag der Bundesliga spielte der BVB nur 1:1 beim FC Augsburg. Eine wilde Partie, in der definitiv mehr Tore hätten fallen müssen. Ermedin Demirovic hatte den FCA in Führung gebracht (23.), noch vor dem Seitenwechsel gelang Donyell Malen der Ausgleich (35.).

Das Remis ist das fünfte sieglose Pflichtspiel in Folge für den BVB. Schon vor dem Spiel zeigte sich Edin Terzic bei ‚Sky‘ aber kämpferisch. „Ich bin jemand, der gerne vorweg geht. Ich bin gerne jemand, der Verantwortung übernimmt. Ich bin auch gerne jemand, der kämpft. Wenn ich das nicht tue, wie kann ich dann erwarten, dass das andere für mich tun“, so der Cheftrainer zur Debatte um seine Person.

Und weiter: „Ich habe kein Problem damit, was Leute über mich denken. Wichtig ist, was das Team über mich denkt und diejenigen denken, die mich jeden Tag beim Arbeiten beobachten können. Diese Leute geben mir ein richtig gutes Gefühl.“

Jahresabschluss gegen Mainz

Am Dienstag (20:30 Uhr) steht zum Ausklang des Jahres das Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 an. Gelingt auch dort kein Sieg, dürfte eine Trennung von Terzic während der Winterpause zum ernsthaften Thema werden. Bislang konnte sich der Coach aber immer der Rückendeckung von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sicher sein.