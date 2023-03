Treffen und Ablöse: Was bietet Real für Bellingham?

- Quelle: as

Am vergangenen Dienstag, im Vorfeld des Champions League-Spiels gegen den FC Chelsea, traf sich Real Madrids Chefscout Juni Calafat nach FT-Infos mit Jude Bellinghams Vater und Berater Mark in London. Auch in der BVB-Kabine ist die Konstellation Real/Bellingham ein Thema, der Mittelfeldspieler bezeichnete die Königlichen bereits als seinen Traumverein.

Und dieser setzt weiter alle Hebel in Bewegung, um Bellingham im Sommer nach Spanien zu holen. Die ‚as‘ berichtet nun von einem Treffen in Dortmund, an dem ein Real-Verantwortlicher, Bellingham und seine Familie teilgenommen haben.

Ziel sei es gewesen, „den Spieler aus erster Hand kennenzulernen, ihm die Vorzüge des besten Vereins der Welt zu verkaufen und ihn davon zu überzeugen, dass Madrid die ideale Option für ihn ist, seine Karriere fortzusetzen.“

140-Millionen-Angebot?

Aus dem Spielerumfeld habe die ‚as‘ erfahren, dass der 19-jährige Engländer sich noch nicht festgelegt hat, als ärgster Real-Konkurrent gilt derzeit der FC Liverpool. Der spanische Rekordmeister könnte ein Angebot von 100 Millionen Euro plus 40 Millionen Boni abgeben, spekuliert das Blatt aus der Hauptstadt. So weit ist es aber noch nicht.

Und der BVB? Berichtete die ‚Bild‘ jüngst noch von einer Wahrscheinlichkeit von 50 zu 50, dass Bellingham sogar samt üppiger Gehaltserhöhung verlängert, schätzt die ‚as‘ die Dortmunder Chancen nur als gering ein.

Ein für den Jahresanfang geplantes Gipfeltreffen, bei dem über eine mögliche Verlängerung gesprochen werden sollte, habe nicht stattgefunden. In Madrid will man die Gunst der Stunde nutzen.