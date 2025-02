Glücksfall Ito: Selten hat ein Comeback besser gepasst

Seine ersten zwölf Minuten absolvierte Hiroki Ito (25) am Mittwoch beim letztlich umkämpften 2:1-Erfolg des FC Bayern bei Celtic Glasgow. Es war der erste Auftritt des Sommerneuzugangs, der aufgrund eines Mittelfußbruchs noch gar keine Gelegenheit dazu hatte, seine 23,5 Millionen Euro teure Ablöse zu rechtfertigen.

Dazu dürfte Ito in den kommenden Wochen schneller kommen als nach so einer langwierigen Verletzung eigentlich üblich. Denn die Bayern haben mit Personalsorgen in ebenjenen Bereichen zu kämpfen, in denen Ito helfen kann.

Für zwei Rollen prädestiniert

Auf der Linksverteidiger-Position plagt sich Raphaël Guerreiro (31) seit einiger Zeit mit einer mittelschweren Formkrise herum, der eigentlich als Stammkraft eingeplante Alphonso Davies (24) muss mit einer Muskelverletzung noch einige Wochen pausieren. Hier böte sich ein Einsatz von Ito an, der auch beim VfB Stuttgart nicht selten auf der Außenbahn agierte.

Seine große Stärke hat der Japaner allerdings im Zentrum. Auch hier könnte er in naher Zukunft sehr gefragt sein, schließlich laborieren Min-jae Kim (28) und Dayot Upamecano (26) seit einigen Wochen an kleineren Blessuren, sodass Vincent Kompany schon gegen Celtic umbaute und auf Eric Dier (31) statt Kim setzte.

Als Lückenfüller oder gar Notlösung muss man Ito deshalb aber noch lange nicht betrachten. Schon alleine als Linksfuß bringt der 19-fache Nationalspieler einen neuen Aspekt ins Spiel der Münchner, zumal der Aufbau von hinten heraus zu seinen ganz großen Stärken zählt.

Mehr Einsätze dank engem Spielplan?

In den kommenden Partien geht es für die Bayern gegen Leverkusen, Celtic, Frankfurt und Itos Ex-Klub VfB Stuttgart. Sich ganz langsam herantasten kann der Sommerneuzugang also voraussichtlich nicht. Vielmehr bekommt er wohl recht schnell die Chance, seine Qualitäten einzubringen. Selten hat ein Comeback nach Langzeitverletzung besser gepasst als dieses.