Sommer lässt Gladbach-Zukunft offen

Ob Yann Sommer in der laufenden Transferperiode den Klub wechselt oder seinen bis 2023 datierten Vertrag bei Borussia Mönchengladbach verlängert, steht derzeit noch nicht fest. Nach der Partie gegen Hertha BSC (1:0) am Freitagabend ließ der 33-jährige Torhüter bei ‚DAZN‘ offen, wohin die Reise für ihn geht: „Ich sag es immer wieder: Wir sind in sehr offenen Gesprächen mit dem Klub, überhaupt kein Stress.“

Sommer sei „schon lange“ bei den Fohlen und habe „viele schöne Sachen“ mit dem Klub erlebt, so der Schlussmann. „Ich habe schon immer gesagt: Solange ich hier spiele, werde ich alles für diesen Klub geben“, fuhr Sommer fort. Ein klares Bekenntnis zu seinem aktuellen Arbeitgeber blieb jedoch aus. Nach Berichten über einen möglichen Wechsel zum OGC Nizza gab es zuletzt Gerüchte um ein Engagement des Schweizers bei Manchester United.