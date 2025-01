Daran hakt der Ebimbe-Deal

Beim Leihwechsel von Junior Dina Ebimbe von Eintracht Frankfurt zur AS Monaco sind nicht mehr allzu viele Hürden aus dem Weg zu räumen. Nach FT-Informationen liegen die Klubs bei den Konditionen für die Leihe nicht mehr deutlich auseinander. Während die SGE 1,2 Millionen Euro Gebühr einfordert, bieten die Monegassen derzeit 800.000 Euro. Eine Differenz, die den Deal grundsätzlich nicht gefährden dürfte.

Mit Ebimbe selbst ist sich Monaco am vergangenen Freitag einig geworden. Bei Frankfurt ist der 24-jährige Franzose schon länger nicht mehr erste Wahl. SGE-Coach Dino Toppmöller verzichtet seit Mitte November komplett auf die Dienste des vielseitig einsetzbaren Rechtsfußes. An die Eintracht ist Ebimbe vertraglich noch bis 2027 gebunden. Monaco würde dem Vernehmen nach gerne eine Kaufoption in den Deal einbauen. Frankfurt schwebt eine Summe von zehn bis 15 Millionen Euro vor.