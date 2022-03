Zentner verlängert in Mainz

Kurz vor dem Anpfiff der heutigen Bundesligapartie (15:30 Uhr) gegen Arminia Bielefeld hat Mainz 05 die Verlängerung von Nummer eins Robin Zentner vermeldet. Der 27-jährige Schlussmann erhält am Bruchweg einen neuen Vertrag bis Sommer 2025. Der alte Kontrakt wäre im nächsten Jahr ausgelaufen.

„Robin Zentner ist das Aushängeschild unserer herausragenden Torhüterausbildung von der Jugend bis zu den Profis“, lobt FSV-Sportdirektor Martin Schmidt. „Er hat sein Torwartspiel in den vergangenen Jahren immer weiterentwickelt und steht sowohl sportlich als auch charakterlich sinnbildlich für all das, was Mainz 05 ausmacht.“

„Musste nicht lange überlegen“

„Als der Verein mit der Vertragsverlängerung auf mich zugekommen ist, musste ich nicht lange überlegen“, erklärt Zentner. „Mit Christian Heidel, Martin Schmidt, Bo Svensson und Stephan Kuhnert sind Menschen in der sportlichen Leitung und Trainingsgestaltung verantwortlich, die den Verein auf seinem eigenen, typischen Mainzer Weg nach vorne bringen und uns die Grundlage für sportlichen Erfolg ermöglichen.“

Zentner ist in seiner dritten Saison infolge Mainzer Stammkeeper. Mittlerweile kommt der 1,95-Mann auf 111 Einsätze für den Bundesligisten aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt.