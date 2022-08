Serie A-Klubs wollen Pjanic

Miralem Pjanic vom FC Barcelona ist offenbar heißt begehrt in Italien. Nach Informationen der ‚Sport‘ buhlen mit Juventus Turin, der SSC Neapel und Lazio Rom gleich drei Klubs aus der oberen Tabellenhälfte um den bosnischen Spielmacher.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem soll dem 32-Jährigen ein „schwindelerregendes Angebot aus Saudi-Arabien“ vorliegen. Dem Bericht zufolge will Pjanic gerne bei Barça bleiben, ob die Katalanen mit dem Routinier planen, ist noch nicht kommuniziert worden. Pjanic wolle eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft in den kommenden Tagen treffen, so die spanische Sportzeitung.