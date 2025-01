HSV: Bundesligisten an Selke dran

Der Hamburger SV muss sich möglicherweise bald mit Transfer-Angeboten für Davie Selke beschäftigen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeigen zwei nicht namentlich genannte Bundesligisten Interesse am Stürmer des HSV und sollen bereits ersten Kontakt zu diesem aufgenommen haben. Es gehe um einen potenziellen Winter-Transfer.

Selke ist in dieser Saison einer der wichtigsten Spieler der Hamburger und mit zehn Toren der beste Torschütze des Zweitligisten. Sein Vertrag läuft 2025 aus. Sollte Selke in mindestens 14 der 17 Rückrundenpartien in der Startformation stehen, verlängert sich dessen Vertrag automatisch. Beim HSV denkt man über eine längerfristige Lösung nach, ernsthafte Vertragsgespräche hat es laut der ‚Bild‘ aber noch nicht gegeben.