Juve: Wechselt Pogba noch?

Der seit Monaten in der Versenkung verschwundene Paul Pogba könnte Juventus Turin noch verlassen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ zeigen die saudi-arabischen Klubs Al Ahli und Al Ittihad Interesse an dem 30-Jährigen Franzosen. Ein Wechsel wäre möglich, da das Transferfenster im Wüstenstaat erst am 20. September schließt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pogba selbst, der aufgrund diverser Verletzungen in der vergangenen Saison nur zehn Pflichtspiele bestritt, will von einem Abschied erst einmal nichts wissen. „Jetzt geht es mir körperlich sehr gut, ich möchte wieder an die Spitze kommen, aber mir fehlt immer noch die Spielzeit auf dem Platz und das Training. Ich bin so hungrig wie die ersten Male hier, als ich jung war. Ich möchte arbeiten, spielen“, so der Weltmeister von 2018, der vertraglich noch bis 2026 gebunden ist.