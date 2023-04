Feyenoord: Der Favorit bei Kökcü

Mittelfeldspieler Orkun Kökcü (22) könnte seine Karriere in der Premier League fortsetzen. Wie der ‚Daily Mirror‘ berichtet, führt Aston Villa das Rennen um den Kapitän von Feyenoord Rotterdam an. Die Offerte der Lions würde von Spielerseite „ernsthaft in Erwägung gezogen“.

Die Scouts von Villa seien begeistert von dem türkischen Nationalspieler und sollen in der laufenden Saison regelmäßig die Spiele der Rotterdamer besucht haben. Kökcü, der beim Eredivisie-Klub noch bis 2025 unter Vertrag steht, wurde in der Vergangenheit auch mit Benfica Lisabon, Borussia Dortmund und zahlreichen weiteren Premier League-Vereinen in Verbindung gebracht.

