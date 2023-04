Feyenoord: Kökcü und Gimenez bald in der Premier League?

Santiago Giménez (21) und Orkan Kökcü (22) von Feyenoord Rotterdam stehen bei einigen Premier League-Klubs auf dem Zettel. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, haben Manchester United, Tottenham Hotspur, Brighton & Hove Albion, Leicester City, West Ham United und der FC Brentford die beiden Talente des niederländischen Tabellenführers auf dem Zettel. Dem Bericht zufolge haben Vertreter der genannten Vereine sich die beiden Rotterdamer während des Top-Spiels gegen Ajax Amsterdam (1:2) im Stadion genauer unter die Lupe genommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit stehen die Spieler von Trainer Arne Slot mit einem Spiel weniger ganze fünf Punkte vor Ajax Amsterdam und sind als Tabellenführer auf dem Weg zur niederländischen Meisterschaft. Dabei zählen vor allem Stürmer Giménez (neun Tore, eine Vorlage) und Mittelfeldspieler Kökcü (acht Tore, eine Vorlage) zu den absoluten Leistungsträgern in der Mannschaft. Der türkische Spielmacher wurde bereits in der Vergangenheit mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

Lese-Tipp

Leicester: Marsch-Verkündung noch heute?