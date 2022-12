Medien: Geertruida beeindruckt den BVB

Borussia Dortmund schaut auf der Suche nach Verstärkung offenbar ein weiteres Mal in die niederländische Eredivisie. Wie das Feyenoord Rotterdam nahestehende Portal ‚1908.nl‘ berichtet, haben die Schwarz-Gelben Lutsharel Geertruida ins Visier genommen. Der 22-Jährige habe die Verantwortlichen des BVB in der vergangenen UEFA Europa Conference League-Spielzeit beeindruckt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 1,84 Meter große Defensivmann ist primär auf der rechten Seite zu Hause, kann aber auch in der Innenverteidigung und als Sechser auflaufen. In der aktuellen Spielzeit stand der Niederländer wettbewerbsübergreifend 15 Mal für Feyenoord auf dem Rasen und war dabei an zwei Treffern beteiligt. Bis zum Sommer 2024 ist Geertruida vertraglich noch in Rotterdam gebunden, doch der derzeitige Tabellenführer der Eredivisie würde die Zusammenarbeit laut ‚1908.nl‘ gerne bis 2025 ausdehnen.

Lese-Tipp

Trotz Transfergerüchten: BVB bleibt bei Moukoko entspannt

Dass man im Ruhrpott die Rechtsverteidiger-Position als Schwachstelle ausgemacht hat, gilt als offenes Geheimnis. Nichtsdestotrotz bleibt abzuwarten, ob sich das Interesse tatsächlich erhärtet oder ob Geertruida nur einer der Namen ist, den das Team um Sportdirektor Sebastian Kehl diskutiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der BVB schaut gerne in die Niederlande

Bekannt ist, dass die Dortmunder gerne in der Eredivisie scouten. In den vergangenen Jahren fanden unter anderem Donyell Malen und Sébastien Haller sowie die Talente Prince Aning und Julian Rijkhoff aus den Niederlanden ihren Weg in das Ruhrgebiet. Neben Geertruida sollen sich auch Feyenoord-Teamkollege Orkun Kökçü (21) und Ajax-Profi Mohammed Kudus (22) auf dem BVB-Radar befinden.