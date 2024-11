Wildes Tauschdeal-Gerücht um Zirkzee

Bislang konnte Joshua Zirkzee (23) als neuer Spieler von Manchester United noch nicht so richtig Fuß fassen. Die magere Torausbeute nach seinem 42 Millionen Euro teuren Wechsel vom FC Bologna auf die Insel: Ein Treffer aus 17 Pflichtspielen.

Zudem verlor er seinen Stammplatz an den wieder genesenen Rasmus Höjlund (21). Als Konsequenz machten erste Gerüchte über eine Italien-Rückkehr die Runde. Neben Juventus Turin soll inzwischen auch die SSC Neapel die Fühler nach Zirkzee ausgestreckt haben.

Die in Neapel ansässige Tageszeitung ‚Il Mattino‘ bringt den Mittelstürmer zumindest bei dem Tabellenführer der Serie A ins Gespräch. Mehr noch: Berichtet wird von einem potenziellen Tauschdeal, in den Victor Osimhen (25) inkludiert werden könnte.

Osimhen für Zirkzee?

Der nigerianische Angreifer war in den vergangenen Jahren Dauerkandidat für einen Wechsel zu einem Topklub, landete im zurückliegenden Sommer aber auf Leihbasis bei Galatasaray. Dort macht Osimhen seine Hausaufgaben und ist schon wieder Thema für ein Engagement in der Premier League. Unter anderem der FC Chelsea erwägt einen Winter-Vorstoß.

Vorausgesetzt, die Leihe mit den Türken wird frühzeitig abgebrochen – weitere sechs Millionen Euro wären dann fällig – könnte der 35-fache Nationalspieler schon im Januar bei einem anderen Klub anheuern. Für festgeschriebene 75 Millionen wäre Osimhen dann zu haben. Oder aber die Red Devils fädeln besagtes Tauschgeschäft ein.

Allerdings ist ein solcher Deal komplizierter umzusetzen: Immerhin müssten in diesem Fall gleich vier Parteien von dem Transfer überzeugt sein: Zirkzee, Osimhen, United und Neapel. Und ‚Il Mattino‘ zufolge deutet sich an, dass die Italiener kein Interesse an einem solchen Spielertausch haben, obwohl United wohl 30 Millionen zusätzlich oben draufpacken würde.