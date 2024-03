Nächster Topklub nimmt Gyökeres ins Visier

Der nächste namhafte Klub streckt die Fühler nach Viktor Gyökeres aus. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, zeigt der AC Mailand Interesse am schwedischen Stürmer in Diensten von Sporting Lissabon. Den Rossoneri im Werben um Gyökeres helfen könnte dem Bericht zufolge Zlatan Ibrahimovic – Landsmann des Torjägers und seit seinem Karriereende Klubberater für Milan.

Gyökeres zählt in dieser Saison zu den treffsichersten Spielern Europas. Wettbewerbsübergreifend kommt der 25-Jährige bereits auf 36 Tore und 14 Vorlagen in 39 Pflichtspielen. Bei Sporting verfügt er über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ vermutet jedoch, dass sich die Portugiesen auf eine Ablöse von 50 Millionen Euro herunterverhandeln lassen würden. Auch der FC Chelsea und der FC Arsenal wurden bereits mit Gyökeres in Verbindung gebracht.