Druck wächst: Bayern zu höherem Sommer-Preis bereit

Alexander Nübel (26) steht dem FC Bayern in diesem Winter nicht zur Verfügung. Stefan Backs bestätigte die Absage des an die AS Monaco verliehenen Keepers heute von offizieller Seite: „Der Wechsel ist vom Tisch. Alexander spielt in der Rückrunde in Monaco.“

Spätestens jetzt ist klar, dass sich die Münchner Bemühungen voll und ganz auf Yann Sommer (34) konzentrieren werden. Die Gespräche mit Borussia Mönchengladbach hat Bayern wieder aufgenommen, ist von verschiedenen Stellen zu vernehmen.

Und beim deutschen Rekordmeister ist man angesichts des zeitlichen Drucks offenbar bereit, auf den Ligarivalen zuzugehen. Laut ‚Sky‘ würden die Münchner nun auch mehr als die bislang gebotenen vier bis fünf Millionen Euro zahlen – wie viel genau, ist offen. Die Gladbacher Forderung soll bei acht bis zehn Millionen Euro liegen. Allzu groß ist die zu überwindende Diskrepanz also ohnehin nicht.

Zudem öffnet man sich beim HSC Montpellier für einen Verkauf von Gladbachs Sommer-Wunschnachfolger Jonas Omlin (29). ‚Sky‘ zufolge kommen „positive Signale“ aus Frankreich. Sieben bis zehn Millionen Euro stehen für den Schweizer zur Debatte. In das Torwart-Karussell kommt Bewegung.