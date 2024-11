Spurs monatelang ohne Vicario

Tottenham Hotspur muss lange auf Stammtorhüter Guglielmo Vicario verzichten. Wie die Spurs offiziell vermelden, wurde der 28-Jährige erfolgreich am rechten Knöchel operiert. Trainer Ange Postecoglou bestätigte daraufhin, dass „Vicario monatelang ausfallen wird“.

Der italienische Nationaltorhüter hatte sich beim 4:0-Sieg der Londoner gegen Manchester City am vergangenen Samstag in der ersten Halbzeit den Knöchel gebrochen, spielte aber trotz der Horrorverletzung durch. Vicario ist eine der Konstanten im Team von Postecoglou und stand in jedem Ligaspiel der laufenden Saison über die volle Distanz auf dem Platz.