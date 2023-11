BVB: Rijkhoff vor Winter-Leihe?

Mit durchaus hohen Erwartungen eiste man Julian Rijkhoff vor knapp drei Jahren bei Ajax Amsterdam los. 60 Tore hat der heute 18-jährige Mittelstürmer seitdem geschossen – allesamt allerdings im Trikot von Borussia Dortmunds U19.

Auch der Sprung in die Drittliga-Mannschaft glückte bislang nicht, nach einigen Wochen bei der Reserve wurde Rijkhoff im September in die U19 zurückversetzt. Sein Berater Dick van Burik schließt deshalb ein Leihgeschäft ab Januar nicht aus.

„Könnte durchaus eine Option sein“

Gegenüber ‚Voetbal International‘ sagt der ehemalige Hertha-Profi: „Wir behalten seine Entwicklung genau im Auge. Ein Leihgeschäft zu einem niederländischen Verein könnte durchaus eine Option sein, aber wir werden erst sehen, was Dortmund bis dahin mit ihm vorhat.“

Zunächst allerdings habe man „beschlossen, den Plan des Vereins mindestens bis zum Winter beizubehalten.“ Van Burik betont: „Wir haben uns für Dortmund entschieden, weil wir an den Verein glauben und der Verein an Julian.“

„Langfristiger Vertrag und konkreter Plan“

Der BVB sei „ein Verein, der in der Lage ist, wenn sie es nicht mehr in ihm sehen, einfach zu sagen: ‚Nimm ihn mit und viel Glück weiter.‘ Aber das kommt überhaupt nicht in Frage.“ Der niederländische U-Nationalspieler, meint sein Agent, habe „die Qualitäten, es in die erste Dortmunder Mannschaft zu schaffen. Wie schnell das geht, bleibt abzuwarten, aber letztlich sollte es nicht allzu lange dauern.“

Und auch bei Schwarz-Gelb ist man weiter von Rijkhoff überzeugt. Sportdirektor Sebastian Kehl sagte im August: „Wir haben einen langfristigen Vertrag und einen konkreten Plan mit Julian. […] Wir sehen in ihm weiterhin einen sehr spannenden Spieler, den wir sehr schätzen und nutzen alle unsere Mannschaften, um ihm den nächsten Schritt zu ermöglichen und mit ihm an den Bereichen zu arbeiten, in denen er sich noch verbessern und weiterentwickeln muss.“