BVB: Kehl über den Plan mit Rijkhoff

Borussia Dortmund möchte Sturmtalent Julian Rijkhoff im Verein behalten. Sportdirektor Sebastian Kehl erklärt im Gespräch mit den ‚Ruhr Nachrichten‘: „Wir haben einen langfristigen Vertrag und einen konkreten Plan mit Julian. Das haben wir mit ihm und seinem Management seit geraumer Zeit offen besprochen. Wir sehen in ihm weiterhin einen sehr spannenden Spieler, den wir sehr schätzen und nutzen alle unsere Mannschaften, um ihm den nächsten Schritt zu ermöglichen und mit ihm an den Bereichen zu arbeiten, in denen er sich noch verbessern und weiterentwickeln muss.“

Rijkhoff selbst sieht das offenbar anders. Den ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge präferiert der 18-Jährige aktuell einen Abschied vom BVB – ob permanent oder leihweise, bleibt offen. Denn für den niederländischen Nachwuchsstürmer läuft es beim BVB zurzeit nicht so, wie er es sich erhofft hätte. Für die Profis ist Rijkhoff nach Eischätzung der Verantwortlichen körperlich noch nicht weit genug, bei der zweiten Mannschaft saß er zuletzt 90 Minuten auf der Bank und für die U19 wird er dem Bericht zufolge nicht nominiert. Das sorgt für Frust beim Talent, das seit 2021 beim BVB aktiv ist.