EL-Auslosung: Hammerlos für Freiburg – machbare Aufgabe für Bayer

Der SC Freiburg setzte sich am gestrigen Donnerstagabend in einem spektakulären Spiel (3:2 n.V.) gegen den französischen Vizemeister RC Lens in den Playoffs für das Europa League-Achtelfinale durch. Damit dürfen sich noch zwei deutsche Vertreter Hoffnungen auf den Titel machen: Auch Bayer Leverkusen konnte sich als Gruppenerster für die K.O.-Runde qualifizieren.

Am heutigen Freitag wurden die Partien wie üblich im Schweizerischen Nyon ausgelost. Die Bundesligisten treffen auf ihre jeweiligen Gruppengegner: Während die Freiburger gegen West Ham United ranmüssen – in der Gruppenphase gingen beiden Partien verloren – muss sich die Werkself abermals gegen den aserbaidschanischen Meister Qarabag FK beweisen. Die Hinspiele finden am 7. März statt, die Rückspiele eine Woche später am 14. März.

Die Begegnungen im Überblick