PSV-Interesse an Vranckx

Die PSV Eindhoven hofft, Mittelfeldspieler Aster Vranckx (20) vom VfL Wolfsburg noch in diesem Sommer verpflichten zu können. Laut ‚Voetbal International‘ haben Trainer Peter Bosz und der Technische Direktor Earnest Stewart ihr Interesse an dem Spieler bekundet.

Die PSV sieht in Vranckx einen möglichen Ersatz für Erick Gutiérrez (28), der sich in Richtung mexikanische Heimat verabschiedet hat. Vranckx hat in Wolfsburg noch einen Vertrag bis Sommer 2025. Vergangene Saison war der Mittelfeldspieler an den AC Mailand verliehen, für den er zehn Pflichtspiele bestritt.

